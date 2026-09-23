Son genel ve yerel seçimlerin ardından partiler arasında yaşanan milletvekili transferleri kamuoyunda geniş yankı bulurken, Ankara kulislerinde yeni geçiş iddiaları gündeme geldi...

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, milletvekili transferlerinin devam edeceğini öne sürdü.

Selvi'nin aktardığı kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile irtibat kuran 5 milletvekiliyle temas sağlandı.

5 VEKİLİN AKP'YE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Hürriyet yazarı Selvi, söz konusu 5 milletvekilinin AKP'ye geçmesinin beklendiğini yazdı. Bu geçişlerin gerçekleşmesi halinde iktidar bloğunun Meclis'teki sandalye sayısında da artış yaşanacak.

Selvi'nin değerlendirmesine göre, Erdoğan'ın milletvekili transferlerindeki hedeflerinden biri Meclis'te erken seçim kararı alınabilmesi için gereken 360 milletvekiline ulaşmak.

Selvi, Erdoğan'ın bu konuda "işini şansa bırakmayacağını" ifade etti.

Selvi, köşesinde yer verdiği kulis bilgilerini şu ifadelerle aktardı:

AK Parti’nin milletvekili sayısı 280. MHP’nin 46 milletvekilini ekleyince Cumhur İttifakı’nın sayısı 326’ya ulaşıyor. Meclis’te erken seçim kararının alınması için 34 milletvekiline daha ihtiyaç var.

Erken seçim kararı alınmadığı taktirde Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olması için Meclis’te erken seçim kararının alınması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı açısından kritik olan bir konuyu şansa bırakacak bir lider değil. Kendi göbeğini kendisi kesiyor. O nedenle 360 milletvekiline ulaşmak için çaba göstereceği kesin.

Gerçi Erdoğan’ın çok çaba göstermesine de gerek yoktur. Küçük partilerden AK Parti’ye geçmek isteyenler bir süredir temas kurmaya başladı.

Erdoğan’ın 360 sayısına ihtiyacı var ama öyle ‘ne olursan ol ama yine de gel’ durumu yok. Erdoğan’ın, AK Parti’ye geçmek isteyen bazı milletvekillerini veto ettiği söyleniyor.

TEMAS KURULDU

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’la irtibat kuran 5 milletvekili ile temas kurulmuş. Yeni dönemde AK Parti’ye katılmaları sağlanabilirmiş. Seçimlerin ucu gözüktü.

Yeni dönemde AK Parti’ye geçişler hızlanabilir. Sadece AK Parti’ye değil, küçük partilerdeki milletvekilleri seçimlerde şanslı gördükleri partilere transfer olabilir.

Milletvekili, seçildiği gün bir sonraki seçimi düşünür. Küçük partilerde bir ışık göremedikleri takdirde seçilme şansı olan partilere yönelirler.

AK Parti birinci parti konumunda. Ama daha önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan güven veren bir lider. Erdoğan’a güvenip AK Parti’ye geçen hiçbir milletvekili mağdur olmadı. Hatta AK Parti’nin en üst yönetim organlarında yer aldılar.