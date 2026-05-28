CHP, Parti Meclisinin (PM) toplanma tarihinin, üyelere tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirleneceğini duyurdu.

Partiden, daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da yapılacağı bildirilen PM toplantısının tarihine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

-PM üyelerinin, görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle PM'nin toplanma tarihi belirlenememiştir.

-Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek PM toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır.

SELVİ’NİN KÖŞESİNDEKİ DETAY GÜNDEM OLDU

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi (PM) hamlesini önceden yazdığı ortaya çıktı.

Selvi'nin Hürriyet'te bu sabah yayına giren yazısı şöyle:

-Kılıçdaroğlu, “Kurultay yapılacak. Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Hukukçular ile bir araya gelip, oturup konuşacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim ben. Ama hukukçu değilim, bilmiyorum” dedi.

-Özgür Özel ise bastırmaya devam edecek. Parti Meclisi’nde kurultay kararı çıkarmak için bastıracaklar. Ancak bana gelen bilgilere göre 1 Haziran’da Parti Meclisi toplantısı yapılmayacak. Çünkü Parti Meclisi’nde Özgür Özel’i destekleyenler çoğunlukta. Kılıçdaroğlu önce parti yönetimini belirleyecek. MYK üyelerini atayacak.

-Peki normal ya da olağanüstü kurultay olursa Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kılıçdaroğlu’nun çok yıprandığı ve aday olmayacağı söyleniyor ama Kılıçdaroğlu bu soru sorulduğunda “Aday olmayacağım” demedi.

-Sadece ”Kurultayın önünü bir açalım. Aday olup olmayacağım belli olur” dedi. CHP’de taşlar yerinde oynadı. Her gün yeni bir krizle karşılaşmaya hazır olun. CHP, yeni bir parti doğurmaya doğru gidiyor.