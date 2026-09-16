CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken, parti kulislerinde yeni isimler gündeme gelmeye başladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden şekillenen adaylık denklemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Selvi, CHP’de İlhan Kesici ve Vahap Seçer’in de adaylık için konuşulmaya başlandığını, Özgür Özel’in adaylığı konusunda ise farklı hesapların yapıldığını yazdı.

Selvi'nin "Yeni cumhurbaşkanı adayları kimler?" başlıklı köşe yazısı şöyle:

Özgür Özel, “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu” demişti.

Özgür Özel, forvetsiz kaldı.

Diploma sorunu ve hakkında devam eden davalar nedeniyle Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı başka bahara kaldı.

Mansur Yavaş ise CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmeyip, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf vererek kendini devre dışı bıraktı.

Yeni Parti’de cumhurbaşkanı adaylığında tek favori kaldı; o da Özgür Özel.

CHP’de ise cumhurbaşkanı adaylığı için arayışlar başladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN HANDİKAPLARI

Ben, Özgür Özel’in başından beri cumhurbaşkanı adayı olduğuna inananlardanım. Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı seçilse dahi kendilerine sahip çıkmayacağına inandığını belirterek Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olmasını istemişti. Ancak aldığım son bilgiler, Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığına istekli olmadığı yönünde. Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı konusuna siyaseten değil, matematiksel olarak baktığı söyleniyor. Çünkü Özgür Özel’in handikapları var.

CHP, Özgür Özel’e oy vermez. CHP’lilerden partimizi böldün, o yüzden seni mükafat olarak cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz demeleri beklenmez.

DEM Parti de cumhurbaşkanı adayı çıkarırsa Özgür Özel’e sadece Yeni Parti’nin oyları kalıyor.

Bu yüzde 30’un altına düşmek demektir.

Özgür Özel’i ürküten de bu hesap. Yüzde 30’un altına düşerse, o zaman Yeni Parti Genel Başkanı olarak da kalamaz. Özgür Özel’in sonu belirsiz olan bir maceraya atılmak yerine koltuğu sağlam olan genel başkanlığı tercih edeceği söyleniyor.

CHP’DEN VETO

CHP’den Mansur Yavaş’a kötü haberler var. Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gitmek yerine Külliye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi CHP’de derin bir hayal kırıklığına yol açtı. Tam bir şok yaşandı. Zamanla bu şok tepkiye dönüşmeye başladı. Üstüne üstlük bir de Mansur Yavaş’ın istifa restini çekmesi bardağı taşıran son damla oldu. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, “CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek bir parti değildir” dedi.

Yani reste restle karşılık verdi.

CHP’de 1 hafta önceye kadar Mansur Yavaş tartışmasız cumhurbaşkanı adayıydı. Hatta CHP, Mansur Yavaş’ın peşinden koşacak durumdaydı. Ama 9 Eylül, yani CHP’nin kuruluş yıldönümü tam bir dönüm noktası oldu.

CHP’de tavan istese dahi parti tabanı Mansur Yavaş konusundaki hevesini kaybetti.

İLHAN KESİCİ

CHP’de artık alternatif cumhurbaşkanı adaylarının ismi konuşulmaya başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in isimleri öne çıkmaya başladı.

CHP sağdan oy almayı planlıyorsa İlhan Kesici’yi, soldan oy almak istiyorsa Vahap Seçer’i aday gösterecek. Elbette ki başka isimlerde çıkacaktır. Ama şimdilik iki isim konuşuluyor.

İlhan Kesici merkez sağdan gelmiş deneyimli bir siyasetçi. Demirel ailesinin damadı. DYP ve ANAP’ta da görevler üstlendi. Uzun süredir CHP milletvekilliği yapıyor. Siyasette temiz kalan isimlerden birisi.

Vahap Seçer ise hem milletvekilliği hem belediye başkanlığı yapmış, sol seçmende karşılığı olan bir politikacı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklem dışında kalınca Yeni Parti’de ve CHP’de cumhurbaşkanlığı hesapları yeniden yapılmaya başlandı.