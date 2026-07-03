Mutlak butlan kararı ardından CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ‘AKP’ye geçecek’ iddialarına yanıt verdi.

Böyle bir talebi olmadığını veya AKP'li isimlerle görüşmediğini vurgulayan Tugay, "Siyasi olarak daha önce verdiğim kararların devamında olduğu gibi bağımsız olarak şu anda devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AKP'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, CHP lideri Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen partiye katılmayacağını ileri sürdü.

Selvi’nin yazısından ilgili kısım şöyle;

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifa etti. Cemil Tugay, Özgür Özel’in adamı olarak biliniyordu.

-Ama Özgür Özel’in İzmir buluşmasına da katılmadı. Özgür Özel’in bundan rahatsız olduğu biliniyor. Ama sorunu büyütmedi.

-Cemil Tugay da daha partileri kurmadılar ben niye gideyim şeklinde bir açıklama ile geçiştirdi.

-Cemil Tugay, Özgür Özel’in kuracağı partiye gitmezse sürpriz olmasın.

-Cemil Tugay’a törenle AK Parti rozeti takılırsa kimse şaşırmasın.