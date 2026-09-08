CHP, 9 Eylül’deki kuruluş yıl dönümünün arifesinde “Yerimiz belli. Yurdumuz belli. Yolumuz belli” sloganıyla yeni kampanyasını başlattı.

Partide gözler, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 Eylül’de yapması beklenen ve partinin yol haritasını ortaya koyacağı belirtilen açıklamaya çevrildi.

Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen yazar Abdulkadir Selvi, CHP’nin programını köşesine taşıyarak “Mansur Yavaş CHP’deki programa katılacak mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

9 Eylül’de CHP, 103 yaşını kutlayacak. Darbelerle kesintiye uğratılan Türk siyaseti açısından önemli bir tarih.

CHP tarihi demek, aynı zamanda Türkiye’nin tarihi demek. CHP’nin bagajı çok yüklü. Burada tek parti döneminden başlayarak CHP’nin uygulamalarıyla ilgili bir tartışmaya girme niyetinde değilim.

CHP, 103 yaşına bölünmüş olarak giriyor. O nedenle çarşamba günü yapılacak olan kutlamaların anlamı büyük. 103 yaşında CHP’de olabilmek.

103 yaşına CHP’li olarak girebilmek. Siyaset çok şeylere kadir. Özgür Özel bugün nerede? 103 yaşındaki CHP’nin tam karşısında yer alıyor. CHP’nin eski genel başkanları dahi partiden istifa ettiler. O nedenle 9 Eylül’de Anıtkabir’de CHP bayrağı altında toplanıp, Aslanlı Yol’dan yürümek duygusu her zamankinden farklı olacak.

CHP’nin kuruluş yıldönümü programı Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Anıtkabir ziyareti ile başlayacak, CHP Genel Merkezi’nde devam edecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir’in hazırlattığı ve CHP tarihini anlatan kısa bir film gösterisi yapılacak. Küçük bir müzik dinletisi olacak ama esas konsept, vakur ve vizyoner bir anma üzerine kuruldu. Tema olarak “Atatürk’ün yolunda” mesajı seçildi.

KURULTAY TAKVİMİ

Bir de kurultay takviminin açıklanması beklentisi var. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında kurultay konusuna değineceği söyleniyor. Ama kurultay takvimi açıklayacak mı o belli değil.

İl başkanları toplantısında söz alan il başkanları, teşkilatlarını yeni kurduklarını belirterek kurultay takviminin hemen ilan edilmemesini istemişler. ” En erken ekim ayında ilan edilsin” diye talepte bulunmuşlar. Ama Kemal Bey ne yapar orası belli değil.

MANSUR YAVAŞ OLACAK MI

Şimdi gelelim işin siyasi magazin yönüne. CHP’nin kuruluş yıldönümüne belediye başkanları da davetli. Mansur Yavaş, CHP’nin belediye başkanı. Ayrıca Mansur Yavaş’a da davetiye gitmiş. Gözler Mansur Yavaş’ı arayacak. Bakalım Mansur Yavaş, CHP’nin kuruluş yıldönümüyle ilgili programlara katılacak mı? Yoksa şimdiden yurtdışına çıktı mı? Aynı soru Vahap Seçer için de geçerli olacak.