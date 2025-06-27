AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanm'ın Başdanışmanı Oktay Saral, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'u hedef aldı. X üzerinden Enginyurt'un konuşmasının yer aldığı video kesitini alıntılayarak paylaşım yapan Saral, "Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz fırıldak Cemal!" ifadelerini kullandı.

Saral'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz fırıldak Cemal! Senin gibiler ekran önünde kıvırırken, biz milletin içinde, milletle birlikte dimdik yürüdük. Bizim ne yönümüz şaştı, ne de yöneldiğimiz kıble değişti. Benim kıblem belli: Rabbim Allah, dinim İslam! Şerefimle yaşadım, Allah’a kul oldum, kula kul olmadım. Senin gibi yönsüzlerin, dün başka söylediklerini bugün inkâr edenlerin, çıkarı neredeyse oraya meyledenlerin maskesini bu millet artık görüyor. Biz liderimizi inandığı dava için severiz. Bizim sevgimiz çıkarla değil, imanla beslenir. Biz liderimizi Allah için severiz, milletimiz için destekleriz, vatanımız için arkasında dururuz. Ömrümü ülkeme, milletime, ezanımıza, bayrağımıza adadım. Çizgim nettir, duruşum bellidir. Ne bir makam sevdası güttüm, ne bir menfaat peşinde koştum. Biz senin gibileri çok gördük. Bu milletin aklıyla, imanıyla alay edenler, günü kurtarmak için duruşunu satanlar; bizim muhattabımız değildir. Haydi başka kapıya!"