Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapmasıyla devam eden 'süreçte' terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına dair canlı yayında değerlendirme yaptı.

Katıldığı TV programında Kılıç, "Teröre karşı kararlı bir mücadeleyi ortaya koyduk. Burada şehit olan güvenlik güçlerimiz, hayatını kaybeden vatandaşlarımız, hepsini rahmetle anıyorum. Tabii bu mücadele zor bir mücadele." dedi.

Kılıç şu ifadeleri kullandı:

-Aynı zamanda ülkemizin huzurunu, bölgedeki birçok konuyu da etkileyen bir süreçten geçtik, geçiyoruz.

-Ama burada önemli olan, kararlı bir şekilde terörün sonlanmasıyla alakalı olarak her zaman ortaya koyduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı olarak, Sayın Devlet Bahçeli'nin, AK Parti, MHP ve diğer partilerin Cumhur İttifakı'nı oluşturan, kararlı duruşuyla geldiğimiz büyük bir nokta.

-Tabii daha devam eden bir süreç görüyoruz, hepimiz izliyoruz. Bazı açıklamalar, bazı yapılan görüşmelerin zaten kamuoyuna yansıyan konular. Ama burada önemli olan öncelikle silahların terk edilmesi. Hiçbir şekilde silahla yapılan herhangi bir eylemin olmaması. Terörün, Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye hedefiyle isimlendirdiği süreci doğru bir şekilde gitmesi. Tabii burada zaman zaman zor dönemler olacak.

- Ama kararlı olarak her toplumun da, dünyanın da, komşularımızın da, ama özellikle de vatandaşlarımızın beklediği tabii, güvenlik içerisinde terör tehdidinin olmadığı bir Türkiye'de yaşamak. Tabii bunun en temel unsurlarından bir tanesi kararlı bir terörle mücadele ki bunu zaten ortaya koyduk. Kararlı ve sabırlı bir süreç yönetiliyor.

-Şu anda geldiğimiz nokta, kongrenin toplandığı ve kararın yakın zamanda açıklanacağıdır. Buradan şu anlaşılmasın. Muhalif isimler bazı durumlarda 'Ne verildi, taviz mi söz konusu' gibi sorular soruyor. Ne bir taviz ne de bir pazarlık var.