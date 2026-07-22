CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP’deki son grup toplantısını yaptı ve yeni parti kuracaklarını ilan etti. Özel, “İktidara yürümeye var mısınız?” dedi.

Ana muhalefet olacaklarını vurgulayan Özel, “Ben yeni partide yokum. Özgür Özel ile arkadaşlarıyla birlikte değilim” diye kulağınızla duymadığınız herkes, emin olun ki bizimle birliktedir. Eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış siyaseti geride bırakıyoruz. Özgür ve onurlu insanların ülkesini kurmak için yola çıkıyoruz” dedi ve şunları söyledi:

AYRILIK DEĞİL

Bu bir ayrılık, bir vazgeçiş değil. Bu iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.

İŞGAL ALTINDA

Partimiz butlanla, yargı kollarıyla, saray duvarları arasına sıkışmış bir esaretin ve bir işgalin altında. Atatürk’ün mirasını korumanın sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Meşruiyet bizdedir. Yetki bizdedir, görev bizdedir.

SARAY KUKLASI PAŞA

Bugün gelinen nokta, sarayla uzlaşmanın ya da uzlaşanlarla uzlaşmanın, noktası değildir. İşgal altındaki İstanbul’da saray kuklası bir paşa olmak yerine; ölümü göze alıp Anadolu’ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Atatürk’ün gösterdiği yol, bizim yolumuzdur.

TÜRKİYE İTTİFAKI

Altı Ok’a sonuna kadar bağlıyız. Nasıl aslan demokratlarla, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, sosyalist demokratları, liberal demokratları kucaklamışsak, Türkiye İttifakı’nı kurmuşsak, Atatürk’le, Misak-ı Milli’yle, Cumhuriyet’le sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye İttifakı’nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum.

‘İllere dağılıyoruz’

Özel, ‘Yeni Parti’ sürecinin detaylarını da anlattı: “Binaları, makamları, araçları, bütçeleri bir kenara bırakıp Türkiye’nin geleceği için tarihi bir duruş sergiliyorlar. Bugün Türkiye’de bir ‘Yeni’ kuruluyor. Bu ‘Yeni’, il il, ilçe ilçe yerelden kurulup geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik. Yeni Parti milletvekillerimiz tarafından kurulacak önümüzdeki günlerde. Sadece CHP’lilerle sınırlı olmayan, kapıları açık, Türkiye’yi kucaklayan... Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz.”

Bir yanda hüzün bir yanda kararlılık vardı

Mutlak Butlan kararı ile çalkantılı bir döneme giren partide Özgür Özel ve arkadaşları yeni parti için resmen düğmeye bastı. Özgür Özel, bugün il başkanları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ile yeni partinin ilk adımı atacak.

TÜRKİYE İTTİFAKI

TBMM’de dün CHP’den ayrılmanın ‘hüznü’ yeni partinin ‘heyecanı’ salondaki sloganlara yansıdı.

Yakasında CHP rozeti olan Özgür Özel, “Özgür gelecek özgür Türkiye” sloganları ile ayakta alkışlanarak salona girdi Türkiye İttifakı diyerek Atatürk ve demokrasi ile sorunu olmayan herkese kucak açacaklarını, yine ana muhalefet olacaklarını söyledi.

YENİ GRUP

“Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar” sözlerinden oluşan Gençlik Marşı da söylendi. “Gençlik seninle durma ilerle”, ve “İktidar” sloganları atıldı. Yeni partinin ismi açıklanmazken 90 civarında milletvekilinin geçmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun partisinde de 20’den fazla ve grup kuracak sayıda milletvekili kalacak. Böylelikle ana nuhalefet değişecek, Özel başkanlığında ana muhalefet ve TBMM’de yeni grup oluşacak.

MÜCADELENİN LİDERİ

Grup toplantısına 74 il başkanı ile aralarında Çanakkale, İstanbul Esenyurt, Ankara Mamak’ın da bulundıuğıu çok sayıda belediye başkanı da katıldı.

Sivil Emekliler Derneği, KESK yöneticileri ve sendikacılar da yer aldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel’i kürsüye “Demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelemizin lideri seçilmiş genel başkanımız” diyerek davet etti.

86 milletvekili grup toplantısındaydı

CHP’nin 135 milletvekilinden yeni partiye 90 milletvekilinin geçmesi bekleniyor, bunlardan 86’sı dün Özgür Özel’in konuştuğu grup toplantısındaydı.

MURAT BAKAN İSTİFA ETTİ

Bu arada CHP İzmir milletvekili Murat Bakan CHP’den istifa eden ilk vekil oldu.

Özel’i destekleyen milletvekilleri şöyle:

Mahmut Tanal, Utku Çakırözer, Hasan Öztürk, Umut Akdoğan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Aliye Coşar, Murat Bakan, Sezgin Tanrıkulu, Seyit Torun, Suat Özçağdaş, Gökçe Gökçen, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Gizem Özcan, Ayça Taşkent, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Özgür Karabat, Talih Özcan, Elvan Işık Gezmiş, Deniz Yücel, Murat Çan, Şeref Arpacı, Sibel Suiçmez, Ümit Özlale, Asu Kaya, Burhanettin Bulut, Kayıhan Pala, Eylem Ertuğ Ertuğrul, İbrahim Arslan, Tahsin Ocaklı, Özgür Ceylan, Özgür Erdem İncesu, Gökan Zeybek, İsmail Atakan Ünver, Ayhan Barut, Hikmet Yalım Halıcı, Aylin Yaman, Veli Ağbaba, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu, Melih Meriç, Seda Kaya Ösen, Aliye Timisi Ersever, Süreyya Öneş Derici, Mustafa Erdem, Orhan Sümer, İsmet Güneşhan, Cavit Arı, Ali Gökçek, Bekir Başevirgen, Fahri Özkan, Talat Dinçer, Mehmet Tahtasız, Servet Mullaoğlu, Namık Tan, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir, Özgür Özel, Muhip Kanko, Serkan Sarı, İzzet Akbulut, Yaşar Tüzün, Deniz Yavuzyılmaz, Turan Taşkın Özer, Tekin Bingöl, Aşkın Genç, Harun Özgür Yıldızlı, Metin İlhan, Aykut Kaya, Ednan Arslan, Evrim Karakoz, Salih Uzun, Cemal Enginyurt, Fethi Açıkel, Gamze Taşcıer, Evrim Rızvanoğlu, Mustafa Sarıgül, Zeynel Emre, Nail Çiler, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Türkan Elçi, Barış Karadeniz, Cumhur Uzun, Yunus Emre