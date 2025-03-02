İktidara yakın şirketlerin ‘Hazine Garantili’ projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da müteahhidi olan Rönesans Holding de garantili otoyol sahibi yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yerinde inceleme yaptığı İstanbul Nakkaş Otoyolu için Rönesans Holding’e 20 yıl süreyle geçiş garantisi verilecek. Böylece iktidarın 5’li gözde müteahhitlerinden geçiş garantili otoyolu olmayan şirket kalmamış olacak.

KORELİ ORTAĞI VAR

İktidarın büyük hayali, Kanal İstanbul güzergahında bulunan otoyolu 20 yıl boyunca geçiş garantisi ile yönetecek olan Rönesans Holding, bu otoyolu 1.43 milyar Euro yatırım ile ve Koreli Samsung C&T Corporation ortaklığı ile yapıyor. Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile yapılacak olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun bağlantı yolları dahil Nakkaş-Başakşehir kesimini kapsayan projede, yaklaşım viyadükleri ile birlikte 1.6 km uzunluğunda eğik askılı köprü ve uzunluklarının toplamı 6.021 m’ye ulaşan 5 adet viyadük yer alıyor. Otoyolun ana hattı iki yönde dörder, bağlantı yolları ise iki yönde üçer şerit genişliğinde tasarlanacak.

Araçların gişelerden hızlı geçişi de sağlanacak olan projeyi değerlendiren Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, “Bu proje Türkiye’de ulaştırma alanında yeni bir standart belirliyor. Otoyol, İstanbul’daki yolcu ve işletmeler için seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacak” dedi. Samsung C&T Başkanı ve CEO’su Se Chul Oh ise “Bu proje, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek. Rönesans ile kurduğumuz başarılı ortaklık gibi yeni işbirlikleri yaratmaya devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

KÖİ projelerini seviyor

İktidardan aldığı ihalelerle büyüyerek dünyanın en büyük müteahhitleri arasında 53’üncü sıraya yerleşen Rönesans Holding’in merkezi Ankara’da bulunuyor. 1993’den bu yana faaliyet gösteren Rönesans Holding ve bağlı şirketi REC İnşaat, Japon Soijtz ortaklığı ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile Başakşehir Çam ve Sakure Şehir Hastanesi ihalesini de 1 milyar 232 milyon 816 bin dolara almıştı. Şirket Bursa, Elazığ, Gaziantep, Adana ve Yozgat Şehir Hastanesi ihalelerini de kazandı.