Cem YILDIRIM

2025’in ilk 5 ayında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 4 milyon 24 bine ulaştı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, vatandaşın borç yükündeki çığ gibi artışına dikkat çekerek, “Bu düzen halkın değil, sarayın düzeni. Başkanlık gelecek, her şey düzelecek dediler; her şey katlandı. Katlanan borç oldu, zam oldu, vergi oldu, zulüm oldu” ifadelerini kullandı.

Kış, yaptığı açıklamada “Yılbaşından bu yana sadece icra takibine giren bireysel borçlarda 56 milyar liralık artış yaşandı. Artık kredi kartı borcu ödenemeyen bir lüks değil, temel gıda harcaması haline geldi” dedi.

4 KİŞİDEN 1’İ İCRALIK

İcra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya son bir yılda 1.5 milyon artış gösterdi. Türkiye’de her dört kişiden biri icralık. Her gün ortalama 26 bin yurttaş icra dairesinin yolunu tutuyor.