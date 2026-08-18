Cumhurbaşkanlığı bu yıl Ocak-Temmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde kendi bütçe ödeneklerinden 9 milyar 649 milyon lira, örtülü ödenekten de 10 milyar 920 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyar 569 milyon 769 bin lira para harcadı. Her iki ödenekten 1 dakikada yapılan toplam harcama 68 bin 22 liraya ulaştı. Bu tutar yaklaşık 2.4 asgari ücretlinin maaşına denk geliyor.

NEREDEYSE YARISI BİTTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi bütçe verilerine göre, Cumhurbaşkanlığı bütçesine bu yılın tamamı için 21 milyar 286 milyon lira ödenek konulmuştu. Bu ödenekten temmuzda 1 milyar 183 milyon lira, 7 ayda da toplam 9 milyar 649 milyon lira harcandı. Cumhurbaşkanlığı 7 ayda kendi bütçe ödeneğinin yüzde 45’ini kullandı. 9.6 milyarlık ödenek sarayda çalışan personelin maaşına, sarayın elektrik, su, doğalgaz fatu- raları ile yiyecek ve içecek alımlarına, araçların bakım onarım ve akaryakıt giderlerine, binaların bakım, onarım ve tadilat giderleri ile temsil ve ağırlama gibi giderlerine harcandı.

Bu ihtiyaçların karşılanması için bütçeden saatte 1 milyon 915 bin lira, dakikada da 31 bin 910 lira gitti. Bunun dışında sadece Cumhurbaşkanlığı’nın harcama yetkisinde bulunan ‘gizli hizmet’ ödeneklerinden de 930 milyon lirası temmuzda olmak üzere 7 ayda toplam 10 milyar 920 milyon liralık harcama yapıldı. 7 aylık dönemde gizli hizmetler için bütçeden her bir dakikada yapılan harcama ise 36 bin 112 liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı’nın son dönemde kendi bütçesinden yaptığı harcamalar kısmen de olsa hız keserken örtülü ödenekten yapılan harcamaların artması dikkat çekti.

Diyanet’e bütçe dayanmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın tamamı için kendisine ayrılan 174.4 milyar liralık ödeneğin 105.2 milyarını 7 ayda harcayıp bitirdi. Geçen yıl aynı dönemde 74 milyar harcayan Diyanet, yıllık ödeneğin yüzde 56.8’ini kullanmıştı. Bu yıl ise aynı dönemde ödeneğin yüzde 60.3’ünü tüketti. Diyanet’in ödeneği bu yıl geçen yıla göre yüzde 34.4 oranında arttırılmasına rağmen harcamalardaki artış yüzde 42.6’yı aştı. Diyanet günde 501 milyon, saatte 21 milyon, dakikada 348 bin lira harcıyor.