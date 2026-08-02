Uzun yıllardır TGRT ve Türkiye Gazetesi bünyesinde iktidara yakın yayınlar yapan gazeteci Cem Küçük, geçtiğimiz hafta sürpriz bir karar ile işten çıkarıldı.



Bu karardan günler sonra 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Şantaj' suçlamaları ile gözaltına alınan Küçük, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından kendi mahallesinden beklediği desteği göremeyen Küçük'e bir eleştiri de yandaş yazar Ahmet Hakan'dan geldi.



Hakan, Hürriyet'teki köşesinde Küçük'ün tutuklanmasını mercek altına alırken, yaşananların 'sıradan' bir süreçten ibaret olduğunu ve Küçük'ün dört gazeteciden oluşan bir zincirin son halkası olduğunu iddia etti.



İşte Ahmet Hakan'ın yazısından dikkat çeken bölümler:

"Bazıları “Cem Küçük neden tutuklandı” diye bin bir türlü gizem yaratmanın peşinde.

Senaryolar yazıyorlar, derin kulisler uyduruyorlar falan.

Oysa sıfır gizem var ortada.

Senaryolar, derin kulisler falan hepsi hikâye.

Hepimiz görüyoruz: Bir zincir söz konusu. Mehmet Akif Ersoy, Veyis Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı’nın oluşturduğu bir zincir.

Cem Küçük, işte bu zincirin son halkası."