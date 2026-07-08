36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıyan Air Force One uçağı dün 13:50’de Etimesgut’ta yer alan Ankara Havalimanı’na iniş yaptı. Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Trump için havalimanında resmi karşılama töreni düzenlendi. Beştepe’de gerçekleşen resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Trump’ın ziyareti bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum” dediği toplantıda, F-35’lerin Türkiye’ye satışını engelleyen CAATSA yaptırımları gündem maddesi oldu.

RAHİP HATIRLATMASI

NATO Zirvesi’ne Erdoğan için geldiğinin altını çizen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: Bir ilişkinin neden özel olduğunu bilemezsiniz bazıları yanında olmalı bazıları olmamalı. “Bazı şeyleri çok çetin adamlarla yürütürsünüz ya da aciz insanlar olur onlarla geçinemezsiniz. Rahip olayımız vardı, uzun hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdoğan’ı aradım ve anında onu serbest bıraktı. Hristiyan toplumu kendisini unutmayacak. O zaman anlamıştım aramızdaki kimyanın ne kadar iyi olduğunu. NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı belki de katılmayabilirdim ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım”

'MÜJDE BEKLİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi gündeme gelen F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye dair açıklamalarda bulunarak, “Bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz ve zirveden bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ihtimal veriyorum. Tabii F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu izler daha önce de ABD ile görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık ve sayın Trump’ın bize ayrıca sözü var ve bu zirvedeki görüşmelerde F35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da sayın Trump daima sözünün arkasındadır. F35 konusunda da hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Söz verdi: Yaptırımları kaldıracağız

Rusya’dan S-400 sistemlerinin alınmasıyla ABD’nin “Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası” olan CAATSA uygulamasının sona erip ermeyeceği sorusuna Trump, “Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum Suriye’nin yeni lideri de ülkesini 1 senede toparladı. Ben de sayın cumhurbaşkanı ile onu onaylayanlardandım. Her şeyi bir araya getirdi, kolay iş değil” dedi.

Brunson krizinde ne olmuştu?

ABD’li rahip Andrew Brunson’un Ekim 2016’da FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işleme ve casusluk iddiasıyla tutuklanmıştı. Türkiye’nin bu adımı ile başlayan süreç ABD’nin Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulamasıyla iki ülke arasında ciddi bir siyasi krize dönüşmüştü. Brunson’un serbest bırakılması yönünde çağrılarda bulunan Trump, mayıs 2018’de Türkiye’yi F-35 savaş uçakları üzerinden tehdit etmişti. Brunson, diplomatik kriz ardından Ekim ayında serbest kalarak askeri uçakla ABD’ye dönmüştü.

NATO Anıtkabir’de

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen NATO nezdindeki Daimi Temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, pazar günü Anıtkabir’i ziyaret etti. Lükksemburg’un NATO Daimi Temsilcisi Stephan Frederic Müller’in liderlik ettiği heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Müller, heyet adına Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babasının mirasını onurlandırmak ve aziz hatıranız huzurunda milletinize duyduğumuz kalıcı saygıyı yeniden teyit etmek üzere birlik içinde toplandık. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinde, yüzyıllık ilkeniz olan ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözünün İttifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını düşünüyoruz. NATO Ankara Zirvesi münasebetiyle büyük milletinizi ziyaret etme fırsatı dolayısıyla memnuniyetimizi bildiririz.”

800 milyon dolarlık yeni uçağı ile geldi

NATO zirvesine katılan ABD Başkanı Trump Ankara’ya teknolojik donanımlı ve gelişmiş savunma sistemleri olan 800 milyon dolar değerindeki yeni uçağı ile geldi. Trump ‘’Uçan Beyaz Saray” adı da verilen yeni ‘Boing-747-8 tipi ‘’Aır Force One’’ uçağı hakkında Erdoğan’a bilgi verdi ve ‘’ 800 milyon dolar, çok yeni dedi.

Katar’ın hediye ettiği uçak, başkanlık kullanımına uygun hale getirildi ve ilk seferini Ankara’ya yapıp, yenilenen Etimesgut Havalimanına indi. Trump’ı apronda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladın ve koluna girerek bir süre sohbet etti. Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı.

76 METRELİK UÇAK

Trump Erdoğan ile alanda sohbet ederken uçağını göstererek “Bu uçağın ilk uçuşu, şu an çok yeni’ dedi. Erdoğan da ’’Biliyorum, duydum, Katar’dan geldi’’ diyerek sözlerini sürdürdü. Trump ise “Sekiz yüz milyon dolar” dedi.

Boeing 747-8 model ultra lüks uçağa, olası bir nükleer savaş veya füze saldırılarına karşı koyabilecek özel ABD Ordusu iletişim ve şifreli görev sistemleri entegre edildi. Uçak, ABD başkanlık filosunun kırmızı, beyaz, koyu mavi ve altın renklerine boyandı. ,

14 bin 800 kilometre menzile sahip uçakta 4 motorlu ve 0.85 Mach (yaklaşık 910 km) hız yapıyor. 76,3 metre uzunluk ve 68,5 metre kanat açıklığına sahip bulunuyor. Olası bir nükleer savaş veya füze saldırılarına karşı koyabilecek özel ABD Ordusu iletişim ve şifreli görev sistemleri uçağa entegre edildi. Uçak, ABD başkanlık filosunun kırmızı, beyaz, koyu mavi ve altın renklerine boyandı.

Uçakta hamburgerini paylaştı

36. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağı dün Ankara’ya inişinden önce Flightradar24’te dünya genelinde en fazla ilgi gören uçuş oldu. AF1 çağrı kodlu seferi aynı anda yaklaşık 18 bin kullanıcı takip etti. İniş öncesi ise ABD başkanı sosyal medyadan uçaktaki yemeğini paylaştı. Hamburger ve sosisli görülen tepside ABD bayrakları ile süslenmiş yan ürünler görüldü. Trump, Ankara’ya indikten sonra ise Türkiye’nin güzel yemeklerinden söz etmeyi unutmadı.

Esnafın hali perişan

Başkentte 13 milyar liraya yakın harcama yapılması ardından beklenen NATO Zirvesi dün başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve ittifak üyesi liderlerin katıldığı toplantıda Ankara’da sokaklar sadece NATO’ya ayrıldı. Pankartlar ile şehrin kötü manzarası gizlenmek isterken, yabancı basının odağı şehirdeki manzara oldu. BBC Türkçe’ye konuşan vatandaşlar şikayetlerini dile getirdi. Haberde Taksici Hakan Özerbil, “Gelmeyin, kapatıyoruz, çalışmayın diyorlar. Ama herkesin borcu var. Ben şimdi üç gün çalışmasam olmaz ki” diyerek tepki gösterdi. Turgut Özal Bulvarı boyunca yerleştirilen NATO panolarının arkasında kalan işletme sahibi, Ümit Bodur işlerinin durma noktasına geldiğini belirterek, “Bizim ödememiz var, kiramız, personelimiz var. Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyoruz” diye konuştu.