İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'SAAT FARKI BİLE YOK'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un cumhurbaşkanlığı seçimi için 16 Nisan 2028 Pazar gününü önermesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri ile ilgili soruya yanıt veren Dervişoğlu, "Seçim zamanında demedi sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarih ile seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkının bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum" dedi.

'YİNE BİR SATRANÇ OYUNU'

Dervişoğlu, "Seçimden 10 gün, 20 gün önce yapılacak seçime, erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyorum. Yine bir satranç oyunu oynanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı yazıda, cumhurbaşkanlığı seçimi için 16 Nisan 2028 Pazar gününü önermişti.

Mehmet Uçum, yazısında şunları ifade etmişti:

"2027'nin son çeyreği ila 2028'in ilk çeyreğini oluşturan altı aylık periyotta seçimlerin yenilenmesi konusunun seçimlerin hangi günde yapılacağına odaklanacağı öngörülebilir. Olası günlerden biri de 16 Nisan 2028 Pazar günüdür.

Önümüzdeki genel seçimlerin 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılması için TBMM’nin 28. Dönemin son yasama yılında normal seçim günü olan 7 Mayıs 2028'den önce uygun bir zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alması yeterlidir. TBMM bu kararı aldığında zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut anayasa gereği istisnai adaylıktan yararlanarak son kez aday olma hakkına sahip olur.

Önümüzdeki dönemde yapılacak genel seçimlerden bir yıl öncesinde süreye ilişkin herhangi bir yasal değişiklik olmazsa, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'na göre seçimlerin yenilenmesi kararından sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk pazar günü seçim yapılır. Buna göre TBMM, 2028'de 9 Şubat ila 15 Şubat’a gelen günlerden herhangi birinde seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa seçim, Kanun gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılır.

TBMM’nin böyle bir kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği referandumun günü olan 16 Nisan’da yani referandumun on birinci yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik mana da taşır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mehmet Uçum'un önerisine ilişkin, "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır" açıklamasını yapmıştı.