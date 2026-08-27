Maaşları ödenmeyen ama 17 günlük eylem sürecinde 7 kez gözaltına alınan madenciler, ödemeler konusunda Yıldızlar SSS Holding ile anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Üstelik Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Maden işçilerimizin yanındayız. İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları bu iddiaları ivedilikle incelemeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı. Ancak bu gelişmelere rağmen Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sendika yöneticisi Eyüp Can ve 2 madencinin salı günü gözaltına alınması tepki çekti.

SARAY PLANI ASKIDA

Bağımsız Maden-İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, Yıldızlar SSS Holding yetkilileriyle sendika heyetiyle yapılan görüşmeden sonra “Zafere çok yaklaşmış durumdayız. Ana başlıkların büyük çoğunluğu tamamlanmış durumda” bilgisini verdi. Ünder, ödemeler hesaplarına yatırıldığı zaman ‘zafer’ açıklaması yapacaklarını söyledi. Ödeme sözünü alan madenci Cumhurbaşlığı Sarayı’na yürüme planından vazgeçti.

Madencilerin eylemindeki bir diğer gelişme iktidar kanadından yapılan açıklama oldu. Oktay Saral, Yıldızlar SSS Holding sahibi Sebahattin Yıldız’ın ‘milyarlarca liralık’ servete sahip olduğunun konuşulduğunu hatırlatarak “Sebahattin Yıldız’ın, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarını ödemediği yönündeki iddialar sindirilemez, sineye çekilemez” dedi.

“Maden işçisinin alın teri üzerinden kimse servet büyütemez” çıkışını yapan Saral, “İlgili bakanlıkları ve yetkili kurumları bu iddiaları ivedilikle incelemeye, davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Bu ne ikiyüzlülük?

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Oktay Saral’ın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı’nın madencilere hak veren açıklamalarına rağmen madencilerin gözaltına alınmasına “Bu ne ikiyüzlük” açıklamasıyla tepki gösterdi. Yıldızlar SSS Holding ise madencilerin ‘yasal’ alacaklarının ödendiğini öne sürdü.

Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmişler

Madenciler, halkı ‘kin ve düşmanlığa sevk ettiği’ için gözaltına alınmış. Bağımsız Maden-İş Sendikası, Başkan Gökay Çakır, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve bir yöneticisinin gözaltına alınmasıyla ilgili “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlaması ile gözaltına alınan genel başkanımız için sendikamızın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilmiştir. Holdinglerin talimatı ile yapılan bu işler bizi yıldıramaz” açıklamasını yaptı. Başaran Aksu Ankara Adliyesi’nde, Gökay Çakır ise gözaltına alındığı Manisa Soma'da saat 16’da savcılığa çıkarıldı.