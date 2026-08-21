Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir'de yaptığı açıklamalarda vatandaşın elindeki gayriresmi rezervlere dikkat çekti. Yılmaz, 7 Ağustos verilerine göre Merkez Bankası rezervinin 178,4 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Ancak bu rakamın, halkın yastık altında tuttuğu dolar ve altın miktarının gerisinde kaldığını söyledi.

"KEŞKE BUNLAR DAHA FAZLA SİSTEME GİRSE"

Yılmaz, "Bundan da daha büyük bir rezerv milletimizde var. Onu maalesef bilançolara yansıtamıyoruz. Vatandaşın yastık altında tuttuğu dolarlar, altınlar. Keşke bunlar daha fazla sisteme girse, o zaman Türkiye'nin risk primi de çok daha aşağılara inecektir" dedi. Resmi rezervin yanı sıra "milletimizin rezervi"nin daha büyük olduğunu belirten Yılmaz, bu durumun küresel düzeyde farklı algılara yol açabildiğini kaydetti.

Yılmaz, dünya ekonomisinin son 6 yılda kümülatif olarak yüzde 19 büyüdüğünü, Türkiye ekonomisinin ise aynı dönemde yüzde 35 büyüme kaydettiğini belirtti. 2020'de 100 olan dünya ekonomisinin geçen yıl 119'a, Türkiye ekonomisinin ise 135'e ulaştığını aktaran Yılmaz, pandemi döneminde izlenen akılcı politikaların bu başarının anahtarı olduğunu savundu.

Türkiye'nin cari açığının geçen yıl yüzde 2'nin altında, yüzde 1,9 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, son dönemdeki savaşın enerji maliyetleri üzerindeki etkisinin açığı biraz artırabileceğini ancak yine de yönetilebilir seviyede kalacağını ifade etti. Yılmaz, geçen yıl yüzde 3,6 büyüme sağlandığını, bu büyümenin tarım sektöründeki olumsuzluklara rağmen hizmet ve sanayiden geldiğini anlattı.

İşsizlik verilerine de değinen Yılmaz, Haziran ayında işsizlik oranının yüzde 7,6'ya düştüğünü, bu rakamın 2005'ten itibaren kaydedilen en düşük seviye olduğunu belirtti. Genç ve kadın işsizliğinin azaltılması için etkili politikaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremin maliyetini de hatırlatarık, 11 ilde 450 binden fazla konutun kısa sürede yapıldığını, yol, hastane ve okul gibi altyapının yeniden inşa edildiğini söyledi. Deprem bölgesindeki çalışmaların bu yıl sonu itibarıyla 105 milyar dolarlık bir maliyet oluşturacağını belirten Yılmaz, bütçenin disiplinli kullanımıyla bu yükün üstesinden gelindiğini dile getirdi.