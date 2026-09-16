Cumhurbaşkanlığı bu yıl ocak- ağustos döneminde kendi bütçe ödeneklerinden 12 milyar 195 milyon lira, örtülü ödenekten de 12 milyar 398 milyon lira olmak üzere toplam 24 milyar 594 milyon lira para harcadı. Günde 102 milyon lira harcayan sarayın her bir dakikada kullandığı ödenek tutarı 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığıyla geçim savaşı veren emeklinin 3 aylık maaşına karşılık geliyor.

21.2 MİLYARLIK ÖDENEK

Cumhurbaşkanlığı bütçesine bu yılın tamamı için 21 milyar 286 milyon lira ödenek konulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, bu ödeneğin yüzde 57.3’ü 8 ayda harcandı. Cumhurbaşkanlığı en son ağustos ayında 2 milyar 546 milyon lira harcadı. Bu tutar Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl harcadığı en yüksek aylık harcama oldu. Cumhurbaşkanlığı bu harcamaları ağırlıklı olarak personel giderleri ile yazlık ve kışlık sarayların bakım ve onarımı, mal ve hizmet alımları, çeşitli tadilatlar, tefrişatlar, temsil ve ağırlama, yeni taşıt alımları, mevcut taşıtların yakıtı ve bakımları gibi işler için kullanıyor.

Bütçe verileri, Cumhurbaşkanlığı’nın kendi kurumsal ödeneklerinden ayda ortalama 1 milyar 524 milyon lira, günde 50 milyon 815 bin lira dakikada da 35 bin 288 lira harcadığı anlamına geliyor. Bu da sarayın her bir dakikada yaklaşık 1.5 emekli aylığı kadar para harcadığını gösteriyor.

Bunun dışında sadece Cumhurbaşkanı’nın harcama yetkisinde bulunan ‘gizli hizmet’ ödeneklerinden de 1 milyar 478 milyon lirası ağustos ayında olmak üzere 8 ayda toplam 12 milyar 398 milyon liralık kullanım yapıldı. Gizli hizmetler için her bir dakikada yapılan harcama da 35 bin 875 liraya ulaştı.

SGK’ya kaynak gitmedi bütçe fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ağustos ayında 1 trilyon 642 milyar liralık harcama yapılırken bütçe geliri 1 trilyon 655 milyar liraya ulaştı. Bu sayede bütçe ağustos ayında 12.9 milyar lira fazla vermiş göründü. Ancak bütçenin fazla vermesinde kamu harcamalarındaki tasarruftan çok SGK’ya Hazine tarafından ödenmesi gereken emeklilik ve sağlık katkı paralarının ödenmemesi etkili oldu. Normalde aylık ortalama 100 milyar lira civarında SGK’ya kaynak aktarılması gerekiyordu. Ancak bu ödemeler yasayla sonlandırılınca bütçe ağustosta fazla vermiş oldu.

Faiz 8 ayda 1.9 trilyon gitti

Merkezi bütçeden 8 aylık dönemde ise 12 trilyon 163 milyon liralık harcama yapıldı. Aynı dönemde gelir ise 10 trilyon 855 milyar lirada kaldı. Böylece bütçe sadece 8 ayda 1.3 trilyonun üzerinde açık verdi.8 aylık bu dönemde en dikkat çekici harcama ise yine faizde ortaya çıktı. Devletin bütçesinden faize ödenen para 1 trilyon 988 milyar liraya ulaşarak 2 trilyona dayandı. SGK’ya Hazine destekleri kesilmemiş olsaydı faiz harcamaları da artacak, toplam harcama 2 trilyonun çok üzerine çıkacaktı.