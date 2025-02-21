Cem YILDIRIM

Ocak 2024’te 1 günde 14 milyon 878 bin 100 lira harcama yapan Saray, bu yıl ocak ayında 1 günde 59 milyon 309 bin 367 lira harcadı. Aylık harcaması da 446.3 milyon TL’den 1.7 milyar TL’ye yükseldi. Sarayın 1 saatlik gideri de dudak uçuklattı. Bu yılın ocak ayında bir saatte 2 milyon 471 bin lira harcadı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Milyonlar borç içinde kıvranırken, Saray’ın harcamaları yüzde 300 arttı. Halk ekonomik zorlukla boğuşuyor, Saray hiçbir harcamadan kaçınmıyor. Elektrik faturalarını ödeyemeyen emekli, pazarda ucuz sebzenin peşine düşen anne, ek iş yapmak zorunda kalan asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildi. Saray ise 1 dakikada 41 bin lira harcıyor’’ dedi.

HALK GEÇİM DERDİNDE

Gamze Akkuş İlgezdi TBMM’de yaptığı açıklamada, Saray harcamalarında fahiş artışlar yaşandığını savunarak şöyle dedi: “Halk ekonomik zorluklarla boğuşurken Saray hiçbir harcamadan kaçınmıyor. Saray’ın ekonomik yükü her gün biraz daha artıyor. Bir yandan elektrik faturalarını ödeyemeyen, torununa harçlık veremeyen emekli, pazarda ucuz sebzenin peşine düşen anne, kirasını ödeyemeyen gençler, ek iş yapmak zorunda kalan asgari ücretli, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen milyonlar var. Diğer tarafta milyon dolarlık lüks araçlarla gezenler, milyonlarca liralık gösterişli makam odası inşaa edenler, israf sofrasına servet dökenler var. Hükümet halktan fedakarlık bekliyor ama Saray harcamalarından zerre kadar taviz verilmiyor.”

Cumhurbaşkanlığı’nın 1 saatlik harcaması 2024 Ocak’ta 619 bin liraydı. 2025 Ocak’ta 2 milyon liraya çıktı.

Vatandaştan sabırlı olması bekleniyor

Gamze Akkuş İlgezdi, vatandaş ile iktidardakilerin hayat tarzının ve koşullarının farklı olduğunu şöyle açıkladı: “Halktan sabır isteyenler, ‘şükredin diyenler’, kendi lükslerinden bir kuruş bile kısmıyorlar. Geçinemediği için ek iş yapmak zorunda kalan asgari ücretliye ‘halinize şükredin’ diyenler, milyon dolarlık uçaklarla seyahat ediyor. Çiftçiye destek vermeyenler, esnafı batıranlar, emekliyi açlığa mahkum edenler, işçiye sefalet ücretini reva görenler, Saray’ın penceresinden bir kez olsun bakıp halkın halini gördü mü?”