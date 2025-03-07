ALİ MACİT

İnternet üzerinden gençleri kumara alıştıran platformları konu alan ARENA’da Kıbrıs merkezli Keydrop adlı platform konu edildi. İnternet üzerinden kumara yönlendiren bu platformun, çocukları ve gençleri hedef alarak büyük tehlike saçmasının yanı sıra şans faktörüne dayalı olarak kazanç sağlayıp milyonlarca dolarlık bir hareketlilik gerçekleştirdiği tespit edildi.

Platformun oyun içi ürünler karşılığında kullanıcılarından ödeme aldığı ve şans oyunlarıyla büyük kazanç vadederek sanal kumar ortamı yarattığı anlatıldı. Keydrop’un, Türkiye’de dijital platformlardaki yayıncılara reklam verdiği ve bir çok ödeme yön temiyle 18 yaşından küçük kullanıcıların da bu sisteme katılma sına olanak sağladığı dile getirildi. Ve daha önemlisi, şirketin e-spor takımlarına sponsoru olduğu ve hat ta bu takımlardan biri tarafından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da davet edildiği etkinlikler düzenlediği ortaya çıktı.

TAM BİR BELA

Programda ayrıca, uyuşturucunun kılık değiştirerek yine sokaklarda kol gezdiği anlatıldı. Kağıtlara emdirilerek veya elektronik sigara içinde kullanılabilen sentetik kannabinoidler Türkiye’deki operasyonlar da sıkça ele geçirilen yeni uyuşturucu ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de de 2022 yılında bin 56 kilogram sentetik kannabinoide el konulurken, 2023’te bu miktar yüzde 89 artarak bin 994 kiloya ulaştı. Geçtiğimiz yıl Antalya’da gerçek leştirilen büyük bir uyuşturucu operasyo nunda, tek seferde 1,5 milyon kullanımlık 245 adet sentetik kan nabinoid ele geçirildi. Bu, sadece tek bir ope rasyonla yakalanan madde miktarı olarak dikkat çekti