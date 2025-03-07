ALİ MACİT

İnternet üzerinden  gençleri kumara alıştıran platformları konu  alan ARENA’da Kıbrıs  merkezli Keydrop adlı  platform konu edildi.  İnternet üzerinden  kumara yönlendiren  bu platformun, çocukları ve gençleri hedef  alarak büyük tehlike  saçmasının yanı sıra  şans faktörüne dayalı  olarak kazanç sağlayıp milyonlarca dolarlık  bir hareketlilik gerçekleştirdiği tespit edildi. 

Platformun oyun içi ürünler karşılığında  kullanıcılarından  ödeme aldığı ve şans  oyunlarıyla büyük kazanç vadederek sanal  kumar ortamı yarattığı  anlatıldı. Keydrop’un,  Türkiye’de dijital  platformlardaki yayıncılara reklam verdiği  ve bir çok ödeme yön temiyle 18 yaşından  küçük kullanıcıların  da bu sisteme katılma sına olanak sağladığı  dile getirildi. Ve daha  önemlisi, şirketin e-spor  takımlarına  sponsoru olduğu ve hat ta bu takımlardan biri tarafından  eski Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay’ın da davet edildiği  etkinlikler düzenlediği  ortaya çıktı.

TAM BİR BELA

Programda ayrıca, uyuşturucunun kılık değiştirerek yine sokaklarda kol gezdiği anlatıldı. Kağıtlara emdirilerek veya elektronik sigara içinde kullanılabilen sentetik kannabinoidler Türkiye’deki operasyonlar da sıkça ele geçirilen yeni uyuşturucu ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de de 2022 yılında bin 56 kilogram sentetik kannabinoide el konulurken, 2023’te bu miktar yüzde 89 artarak bin 994 kiloya ulaştı. Geçtiğimiz yıl Antalya’da gerçek leştirilen büyük bir uyuşturucu operasyo nunda, tek seferde 1,5 milyon kullanımlık 245 adet sentetik kan nabinoid ele geçirildi. Bu, sadece tek bir ope rasyonla yakalanan madde miktarı olarak dikkat çekti