Devletin milyarlık ihaleleri AKP’ye yakın firmalara gitmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta “Filyos Limanı Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı Yapım İşi” ihalesi REC Uluslararası İnşaatın da yer aldığı ortak girişim grubuna verildi.

MİLYARLIK İHALE AKP'YE YAKIN FİRMAYA GİTTİ

Kamuya açık olmayan ihalenin kayıt numarasında ‘istihbarat’ yazıldığı görülürken ihalenin yaklaşık maliyeti ve hangi usulle yapıldığı belirtilmedi. İhale sonucu 29 Nisan’da açıklandığı görüldü. İhale, 2 milyar 336 milyon 718 milyon 16 bin TL’ye REC Uluslararası İnşaat-Ballast Nedam- Heitkamp Construction üçlü girişim ortaklığına verildi.

REC İNŞAATA MİLYARLIK İHALELER VERİLDİ

Daha önce Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Marmaris Okluk Sarayını inşa eden Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat, milyarlık deprem konut ihaleleri de almıştı. TOKİ’nin Adana Çukurova’da yaptıracağı 980 konutu yapacak olan şirketle 29 Ağustos 2024’te 2 milyar 343 milyon TL’lik sözleşme imzalamıştı.

TOKİ'nin Hatay Defne’de 1523 konut inşaatı ihalesini de 3 Mayıs 2023’te 3 milyar 89 milyon liraya REC aldı. Aynı bölgedeki 1546 konut inşaatı işini de 3 milyar 184 milyon 900 bin TL bedelle aynı şirket kazandı. 12 Mayıs 2023’teki Hatay Antakya 1131 konut inşaatı ihalesini 2 milyar 355 milyon TL bedelle REC İnşaat aldı. Şirket 12 Mayıs 2023'te Malatya Yeşilyurt’taki 2341 konut inşaatını 4 milyar 538 milyon liraya kazandı. REC, İstanbul Sancaktepe’de yapılacak olan şehir hastanesinin ihalesini 2023 yılında 16 milyar 138 milyon TL bedelle kazanmıştı.