SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SARAYKÖY

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2023/1221 Esas

: DAVALI VIOLETA HAZIR - MEDGİDİA ŞEHRİ İNDUSTRİEİ SOKAĞI N:9 BLMS4 İÇ KAPI NO: A AP. 3 CONSTANTA ROMANYA

Davacı MUSA HAZIR tarafından davalı VIOLETA HAZIR aleyhine açılan Tanıma Ve Tenfiz ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Davacı, mahkememize sunmuş olduğu 29/05/2023 tarihli dilekçesinde özetle, davalı ile Romanya Medgidia Aile Mahkemesinin 10/08/2018 tarih ve 641/256/2018 dosya numaralı karar ile Romanya Ülkesinde boşandığını, kararın kesinleştiğini, kararın Türkiye'de geçerli olması için Yabancı mahkeme kararının tenfizinin ve tanınmasının gerektiğini, Romanya Medgidia Aile Mahkemesinin 10/08/2018 tarih ve 641/256/2018 dosya numaralıkararının tenfizine ve tanınmasını talep ve dava etmiştir.

İş bu dava dilekçesinin davalı Vıoleta Hazır'a ilanen tebliği, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereği ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, bu tarihten itibaren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 127. maddesi gereğince iki hafta içinde cevap dilekçesi ve ilk itirazları sunması gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesinin verilmemesi halinde ilk itirazların dinlenmeyeceği ve davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı hususu tebliğ ve ihtar olunur. 04/05/2026

