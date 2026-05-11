SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/212 Esas

KARAR NO : 2025/57

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ : AV. ENES ERMAN ALCAN

DAVALI : SEVGİ GÜL - 283******04- Alhagsvagen 92 Lgh 1502 Norsborg/İSVEÇ

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Açılan davanın KABULÜNE;

2- Konya İli, Sarayönü ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 646 nolu parselin fen bilirkişi Kazım TORLAK tarafından düzenlenen 25/01/2024 havale tarihli bilirkişi raporu ve krokisinde kırmızı renge boyalı olarak gösterilen 56,88 m²'lik TAPU KAYDININ İPTALİ İLE DAVACI İDARE ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3-Dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 9.457,53 TL olarak tespitine,

4-Fen bilirkişisi Kazım Torlak'ın 25/01/2024 tarihli bilirkişi raporunun karar ekinden sayılmasına,

5-Dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki tüm takyidatların bedele yansıtılmasına,

6-Kararın bir örneğinin Sarayönü Tapu Müdürlüğü’ne ve Ziraat Bankası Sarayönü Şubesi'negönderilmesine,

7- 9.457,53 TL kamulaştırma bedelinin davalılara hissesi oranında ödenmesi yönünde T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesine müzekkere yazılmasına,

8-Ödenmesi gereken kamulaştırma bedeline, dava tarihinden 4 ay sonrası olan 06/03/2024 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,

Dair, kamulaştırma işlemi yönünden kesin; kamulaştırma bedeli yönünden kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde HMK 345 maddesi gereği Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. KARAR TARİHİ: 06/03/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

