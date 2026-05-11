SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SARAYÖNÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KARAR NO : 2025/57
DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ : AV. ENES ERMAN ALCAN
DAVALI : SEVGİ GÜL - 283******04- Alhagsvagen 92 Lgh 1502 Norsborg/İSVEÇ
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Açılan davanın KABULÜNE;
2- Konya İli, Sarayönü ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 646 nolu parselin fen bilirkişi Kazım TORLAK tarafından düzenlenen 25/01/2024 havale tarihli bilirkişi raporu ve krokisinde kırmızı renge boyalı olarak gösterilen 56,88 m²'lik TAPU KAYDININ İPTALİ İLE DAVACI İDARE ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,
3-Dava konusu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 9.457,53 TL olarak tespitine,
4-Fen bilirkişisi Kazım Torlak'ın 25/01/2024 tarihli bilirkişi raporunun karar ekinden sayılmasına,
5-Dava konusu taşınmazın tapu kaydındaki tüm takyidatların bedele yansıtılmasına,
6-Kararın bir örneğinin Sarayönü Tapu Müdürlüğü’ne ve Ziraat Bankası Sarayönü Şubesi'negönderilmesine,
7- 9.457,53 TL kamulaştırma bedelinin davalılara hissesi oranında ödenmesi yönünde T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesine müzekkere yazılmasına,
8-Ödenmesi gereken kamulaştırma bedeline, dava tarihinden 4 ay sonrası olan 06/03/2024 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,
Dair, kamulaştırma işlemi yönünden kesin; kamulaştırma bedeli yönünden kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde HMK 345 maddesi gereği Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. KARAR TARİHİ: 06/03/2025
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
