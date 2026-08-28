Galler ve İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde eşek arılarının alışılmadık ve agresif davranışlar sergilediği bildirildi. Independent’ın aktardığı bilgilere göre, yaz sonunun gelmesiyle birlikte ekosistemde yaşanan değişimler arıların davranışlarına yansıyor.

GÖREVSİZ KALAN İŞÇİ ARILAR SARHOŞ OLUYOR

Uzmanlar, yaz sonunda kraliçe arıların nektar ihtiyacının tamamen karşılandığını, bu durumun da işçi arıları rutin görevlerinden muaf bıraktığını belirtiyor. Koloni içinde işsiz kalan bu arılar, dökülen ve fermente olmaya başlayan aşırı olgun meyvelerle besleniyor. Alkol içeren bu meyveler nedeniyle "sarhoş" olan arıların agresifleşerek insanlara saldırma riski artıyor.

HAYATI TEHDİT EDEN ALERJİK REAKSİYON RİSKİ

Sağlık uzmanları, arı sokmalarının ciddi alerjik reaksiyonlara (anafilaksi) yol açabileceği ve bu durumun doğrudan hayati tehlike oluşturabileceği konusunda kamuoyunu uyardı.

İngiliz Haşere Kontrol Derneği (BPCA) tarafından yayımlanan resmi uyarıda, vatandaşların arı yuvalarını kendi başlarına yok etmeye çalışmamaları ve riskli durumlarda profesyonel yardım almaları gerektiği vurgulandı.

BPCA Üyelik ve Teknik Destek Başkanı Natalie Bungay, arıların tozlaşmadaki önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Arılar önemli birer polen taşıyıcıdır ve mümkünse doğal alanlarında müdahale edilmemelidir. Ancak yuvanın insan trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunması halinde profesyonel destek alınmalıdır."

Bungay ayrıca, arıların ağaç kovukları ve müştemilatlardan sifon rezervuarları ve müzik aletlerine kadar çok farklı noktalarda yuva yapabildiğini ifade etti.

İĞNE ÇIKARMA İŞLEMİNDE OLASTİK KART YÖNTEMİ

İngiliz Kızılhaçı İlk Yardım Sorumlusu Joe Mulligan, arı sokması durumunda cımbız yerine sert bir plastik kart kullanılmasını önerdi. Mulligan, yöntemin detaylarını şöyle aktardı:

"Plastik kartın kenarını cildin üzerinde kaydırarak iğneyi çıkarabilirsiniz. Cımbız kullanımı zehir kesesini sıkarak toksinlerin cilt altına daha fazla yayılmasına neden olabileceğinden tercih edilmemelidir."

ARILARIN DOĞAL PUSULASI

Yapılan araştırmalar, arıların yön bulma yeteneklerinin yalnızca görme ve koku duyularıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Arılar, Dünya'nın manyetik alanını hissederek görsel ipuçlarının bulunmadığı koşullarda dahi kovanlarına hatasız bir şekilde dönebiliyor.