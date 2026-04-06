İngiltere’de yapılan kapsamlı bir anket, sürücülerin nadir görülen trafik işaretlerini anlamakta ciddi zorluk yaşadığını gösterdi. Farklı deneyim seviyelerinden katılımcılarla gerçekleştirilen araştırmada, günlük hayatta sık karşılaşılmayan beş trafik işareti üzerinden bilgi düzeyi ölçüldü.

Araştırma sonuçlarına göre, sürücülerin önemli bir bölümü bazı trafik işaretlerini ya hiç tanımıyor ya da yanlış yorumluyor. Bu durum, özellikle yoğun trafikte veya acil durumlarda yanlış yönlendirmelere ve riskli sürüş davranışlarına yol açabilecek bir sorun olarak değerlendiriliyor.

GİZEMLİ İŞARET EN ÇOK YANLIŞ BİLİNEN OLDU

Ankette en düşük doğru yanıt oranı, sarı zemin üzerinde siyah bir daire bulunan trafik işaretinde görüldü. Katılımcıların büyük çoğunluğu bu işaretin anlamını doğru şekilde açıklayamadı. Bir kısmı işareti hayatında ilk kez gördüğünü ifade ederken, bazı sürücüler ise bunu genel bir alternatif yol göstergesi olarak yorumladı.

ACİL DURUMLARDA YÖNLENDİRMEDE KULLANILIYOR

Söz konusu işaret, otoyol ve ana arterlerde yaşanabilecek kazalar veya kapanmalar gibi durumlarda devreye giren acil durum alternatif güzergahını ifade ediyor. Sürücülerin bu işaretleri takip etmesi, trafiğin daha düzenli ve güvenli şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. Üstelik bu sistemde yalnızca daire değil, farklı semboller de kullanılabiliyor. Önemli olan, sarı zemin üzerindeki bu işaretlerin bir yönlendirme zinciri oluşturması.

Uzmanlar, bu tür işaretlerin belirli aralıklarla tekrar edilmesinin sürücülere doğru güzergâhta olduklarını gösterdiğini belirti.