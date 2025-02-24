Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe’yi ağırladığı maçın ikinci yarısında olay görüntüler ortaya çıktı.
Mücadele öncesi binlerce polisin yoğun önlem aldığı maçta Fenerbahçeli taraftarların meşale yakması gündem oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken sarı lacivertli taraftarlar ardı ardına meşaleler yaktı. Sarı lacivertliler bazı meşaleleri sarı kırmızılı tribünün olduğu bölüme doğru fırlattı.
Deplasman tribününden Galatasaray seyircisi üzerine yağan meşaleler nedeniyle Sloven hakem oyunu bir süre durdurdu.
Yaşanan olay sosyal medyada da geceye damga vururken meşalelerin içeriye nasıl sokulduğu henüz bilinmiyor.