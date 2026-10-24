Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki fiziksel performans istatistikleriyle eleştirilerin hedefi haline geldi. UEFA’nın resmi toplam mesafe verilerine göre sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi’nin en az koşan takımları arasında alt sıralara adeta demir attı. 36 kulübün yer aldığı bu prestijli organizasyonda Kanarya maç başı ortalama yalnızca 111.5 kilometre koşarak 36. sırada kaldı. Galatasaray’ın durumu da iç açıcı değil. 26’ncı Cimbom’un koşu ortalaması ise 115.3… Zirvede 125.2 kilometreyle Bodo/Glimt yer alıyor. Onları Viking ve Lens takip ediyor.
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Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ndeki koşu mesafesi yerlerde sürünüyor! Koş Fener koş
3 maç sonunda 111.5 kilometrede kalan Kanarya 36 takımın mücadele ettiği dev organizasyonda son sırada. Galatasaray ise bu periyotta 115.3 ortalama yakaladı.
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