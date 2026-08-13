Altın fiyatları, ABD'de soğuyan enflasyonun etkisiyle yaşanan hızlı yükselişin ardından yatırımcıların bekle-gör politikasına geçmesiyle Perşembe günü son iki ayın en yüksek seviyesine yakın bir noktada dengelendi. Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın dönem faiz kararlarına ışık tutacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine odaklandı.

GRAM ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNDE

Spot altın, günün erken saatlerinde yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından TSİ 07.19 itibarıyla fazla bir değişim göstermeyerek ons başına 4.395,55 dolardan işlem gördü.

Ons altının 11 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte gram altın da 6.834 TL’ye yükselerek son üç ayın zirve seviyelerine yaklaştı. TSİ 07.19 itibarıyla 6.748 liradan işlem görüyor.

ABD'de aralık teslimatlı altın vadeli işlemleri ise 4.467 dolarda sabit kaldı.

PİYASALAR BU SEFER DE ÜFE'Yİ BEKLİYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer piyasadaki tabloyu değerlendirerek, "TÜFE verisi sonrası kaydedilen kazançların ardından altın bugün konsolidasyon modunda seyrediyor. Fed'in yakın vadede faiz artırımına gitme beklentileri bir kademe daha geriledi. Yatırımcılar, yeni bir yükseliş dalgasına geçmeden önce açıklanacak ÜFE verisiyle durumu teyit etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü açıklanan verilerin yıllık enflasyonun üst üste ikinci ayda da yavaşladığını göstermesiyle birlikte Fed yetkililerinin önümüzdeki ay faiz artırma konusundaki baskıyı daha az hissetmesi bekleniyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında biten 12 aylık dönemde ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak %3,4 artış gösterdi. Bu oran Haziran ayında %3,5 seviyesindeydi.

EYLÜL AYI FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

CME FedWatch aracına göre piyasalar, Fed'in Eylül ayındaki toplantısında faiz artırma olasılığını bir hafta önceki %54 seviyesinden %40'a düşürdü. Düşük faiz beklentileri, faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini düşürerek değerli metali destekleme eğilimi gösteriyor. Yatırımcıların dikkati şimdi, fiyat baskılarının hafiflediğini doğrulaması beklenen günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) çevrilmiş durumda.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞ SERİSİNDE

Jeopolitik tarafta ise üst düzey bir İranlı kaynağa göre İran ve ABD, Körfez'deki savaşı kalıcı olarak sona erdirme çabalarında anlaşmaya varmakta zorlanıyor. Kaynak, Haziran ayında sağlanan geçici anlaşmayı yeniden canlandırmaya yönelik görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedilmediğini bildirdi.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş, bir önceki seansta 22 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %0,3 artışla ons başına 65,47 dolara yükseldi. Platin %0,4 değer kaybıyla 1.749,70 dolara, paladyum ise %0,5 düşüşle 1.362,10 dolara geriledi.