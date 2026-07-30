Pop müziğin sevilen isimlerinden Gülşen, yeni şarkısı İtaat Yok için kamera karşısına geçerken radikal bir imaj değişikliğine de imza attı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan şarkıcı, bu kez koyu kahve tonlarını tercih etti. Yeni klibinden paylaşılan görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

7 YILLIK İMAJINI GERİDE BIRAKTI

Yaklaşık sekiz yıldır sarı saçlarıyla sahneye çıkan Gülşen, daha önce kısa süreliğine pembe saç denemiş, ardından yeniden sarı tonlarına dönmüştü.

Ünlü şarkıcı, yeni projesiyle birlikte bu kez uzun süredir özdeşleştiği imajını geride bırakarak koyu kahve saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

2000'Lİ YILLARA DÖNDÜ

Yeni saç rengiyle dikkat çeken Gülşen'in, kariyerinin ilk yıllarında kullandığı koyu kahve tonlarına geri dönmesi takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, sanatçının yeni görünümünü 2000'li yıllardaki tarzına benzetirken, değişim kısa sürede gündem oldu.

LATİN YILDIZLARINA BENZETİLDİ

Gülşen'in İtaat Yok şarkısı için çektiği klipteki stil tercihleri de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Koyu saçları, sahne kostümleri ve makyajıyla bambaşka bir imaj sergileyen sanatçı, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından Latin pop yıldızlarına benzetildi.

Özellikle makyajı, saç rengi ve genel tarzıyla öne çıkan Gülşen'in yeni imajı kısa sürede büyük beğeni toplarken, geçirdiği değişim de en çok konuşulan konular arasına girdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, sanatçı için "Latin yıldızı gibi olmuş" yorumunda bulundu.