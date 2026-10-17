İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Fon krizi haberleri nedeniyle ev hapsinde olan SÖZCÜ TV programcısı Murat Ağırel, dün sabah erken saatlerde evinde yapılan aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma kapsamında YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alındı. Sarıgül’ün diğer oğlu Emir Sarıgül hakkında da yakalama kararı verildi.

‘KARA PARA AKLAMA’

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B’nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, müştekilerin, “80 milyon Euro tutarında sözleşme düzenlendiği”, “100 milyon Euro’luk havale işlemi gerçekleştirildiği”, “1 milyar Euro’luk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği” ve “1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı yapıldığı” yönünde iddialarda bulundukları belirtildi.

’TİCARİ ANLAŞMAZLIK’

Aile üyelerinin soruşturma kapsamındaki olayla ilgili bilgi ve belgeleri yetkililerle paylaşacağını belirten Mustafa Sarıgül, “Bu süreçte masumiyet karinesine saygı gösterilmesini istiyorum” dedi. Sarıgül, “Başlatılan bir soruşturma kapsamında aile üyelerimin ifadelerine başvurulmaktadır. Süreç halen devam etmektedir. Konu ticari bir iş anlaşmazlığıdır. Karşı tarafının ileri sürdüğü iddialar gerçek dışıdır. Belgelerin kaynağı ve gerçekliği kuşkuludur” dedi.

EV HAPSİNDEKİ MURAT AĞIREL’E ŞAFAK BASKINI YAPTILAR

Ağırel: Böylesi ilk defa nasip oldu, hamdolsun

Fon soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle 10 Ekim’de ev hapsi kararı verilen ve ayağına kelepçe takılan Murat Ağırel, 6 gün aradan sonra dün yine gözaltına alındı. Gazeteci Timur Soykan, Sinan Çampınar isimli kişinin Ağırel’e ulaşarak, Sarıgül ailesi hakkında çeşitli iddialarda bulunduğunu belirtti. Soykan, Ağırel’in elindeki belgeleri yeterli bulmadığı için haberi bir süre beklemeye aldığını belirtti.

AĞIREL’İN MESAJI

Öte yandan, gözaltında bulunan Murat Ağırel, avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi. Onlar TV’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında Ağırel, “Yaptığım haber nedeniyle gözaltına alınmaya alıştım ancak yapmadığım haber nedeniyle gözaltına alınmak ilk defa nasip oldu. Hamdolsun” ifadelerini kullandı.