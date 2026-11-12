Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyasının yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi, milletvekili dokunulmazlıklarını yeniden tartışmaya açtı. BBC Türkçe'nin haberine göre Meclis kulislerinde üç seçenek konuşuluyor: Sürecin başka milletvekillerine genişletilmesi, yalnızca Sarıgül dosyasının ele alınması ya da dosyaların milletvekilliği döneminin sonuna bırakılması.

İktidar cephesinde dokunulmazlıkların topluca kaldırılması veya bazı dosyaların öne alınması yönünde alınmış bir karar bulunmuyor. AKP içinde ise kapsamın genişletilmesine temkinli yaklaşılıyor.

Sarıgül hakkındaki soruşturma; suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlamalarını kapsıyor. Dosyanın fezlekeye dönüşerek Meclis'e ulaşması halinde Karma Komisyon gündemine alınması ihtimali kulislerde yüksek görülüyor.

İLK SENARYO: BAŞKA DOSYALAR DA GÜNDEME GELEBİLİR

Haberde ayrıca olası karma listede Yeni Parti'den 5-6 milletvekilinin, AKP'den fon soruşturmasıyla ilişkilendirilen bir milletvekilinin ve MHP'den istifa ettirilen bazı bağımsız milletvekillerinin dosyalarının bulunabileceğini ileri sürüldü.

İKİNCİ SENARYO: YALNIZCA SARIGÜL DOSYASI

İktidar partisi kulislerinde güçlü görülen ikinci seçenek, sürecin Sarıgül hakkındaki dosyayla sınırlı tutulması. Bu görüşü savunanlar, cinsel istismar ve nitelikli cinsel saldırı iddialarının siyasi nitelikli diğer dosyalardan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Geçmişte HDP'li Tuma Çelik örneğinde olduğu gibi cinsel saldırı suçlamalarıyla gündeme gelen milletvekillerinin dosyalarının ayrı ele alınabileceğine işaret ediliyor. Bu senaryoya göre Sarıgül hakkındaki dosya fezlekeye dönüşüp Meclis'e ulaşırsa Karma Komisyon'da öncelikli olarak görüşülebilir ve diğer dosyalar için kapsamlı bir süreç açılmadan dokunulmazlığının kaldırılması süreci başlatılabilir.

ÜÇÜNCÜ SENARYO: DOSYALARIN DÖNEM SONUNA BIRAKILMASI

Üçüncü seçenek, tartışmanın şimdilik büyütülmemesi ve mevcut dosyaların milletvekilliği döneminin sonuna bırakılması. Bu görüşü savunanlar, özellikle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı partili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının iktidara veya siyasi iklime katkı sağlamayacağını düşünüyor.

Yeni Parti'nin yanı sıra diğer muhalefet partilerinde de bu yaklaşımı savunanlar çoğunlukta. Saadet Partisi'nden üst düzey bir yönetici, Sarıgül dosyasına üç-dört dosya daha eklenmesinin iktidar açısından daha ağır siyasi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Yönetici, muhalefetin dokunulmazlıklar üzerinden sıkıştırılmasının ters tepebileceği görüşünü dile getirdi.

KOMİSYONDA 1096 DOSYA BULUNUYOR

Tartışmanın bir diğer başlığını Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Yeni Parti Milletvekili Turan Taşkın Özer'e yönelik "Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı" sözleri ve dokunulmazlıkların karşılıklı kaldırılması çağrısı oluşturdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da yolsuzluk ve rüşvet suçlarının dokunulmazlık kapsamından çıkarılmasını önerdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28 Eylül'deki açıklamasında Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda 1096 dokunulmazlık dosyası bulunduğunu bildirmişti. Meclis Başkanlığı verilerine göre bu dosyaların 692'si önceki dönemden devretti.