“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Gazete Pencere’den Büşra Cebeci’nin haberine göre, AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul’da gözaltına alınan Korkutata’nın, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürüldüğü bildirildi.
Haberde yer alan bilgilere göre Korkutata, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün kurucuları arasında bulunduğu Maritza İnşaat’ın yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.
Korkutata’nın, kapatılan Refah Partisi milletvekillerinden Hüsamettin Korkutata’nın oğlu ve AKP Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata’nın yeğeni olduğu da aktarıldı.
BEYAZ TV İHALELERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Serkan Korkutata’nın geçmişte, Melih Gökçek ailesiyle ilişkilendirilen Beyaz TV’nin hissedarları arasında bulunduğu belirtildi.
Haberde ayrıca Korkutata’nın adının, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ailesine ait şirketlerin belediyeden aldığı ihalelerle gündeme geldiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.