İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'ün kardeşi Metin Mevlüt Sarıgül ile Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Toplam 10 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 4 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ Savcılık, soruşturma kapsamında Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altınbaş Sürer hakkında tutuklama talebinde bulundu. Metin Mevlüt Sarıgül dahil diğer şüpheliler için de adli kontrol talep edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar Sarıgül'ün eski eşi Aylik Kotil ile oğulları Emir ve Ömer Sarıgül dahil 23 kişi tutuklandı.

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