İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla başlatılan Sarıgül soruşturması sürüyor. ŞİŞLİ MYO'YA KAYYUM ATANDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksekokulu’na kayyum atandı. Ayrıca okulun kurucu müdürü dahil 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şişli MYO Sarıgül tarafından kurulmuştu. Şişli Belediyesi'nin birçok taşınmazı 2012 yılında Şişli MYO Vakfı'na devredilmişti. Daha sonra Şişli Belediyesi bu devir kararlarını iptal etmişti. SARIGÜL SORUŞTURMASI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül soruşturma kapsamında ‘yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı’ iddialarına ilişkin Emir ve Ömer Sarıgül’ün de aralarında olduğu 22 kişi tutuklanmıştı. EMİR SARIGÜL EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül’ün dosyası ise ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti.

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