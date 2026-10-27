İstanbul’da yürütülen Sarıgül soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Altınbaş Holding ortağı Sofu Altınbaş hakkında tutuklama kararı verildi.
Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Altınbaş Holding ortağı Sofu Altınbaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Mahkemeye çıkarılan Sofu Altınbaş, tutuklandı.