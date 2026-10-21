İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yüksek miktardaki paranın çeşitli şirketler aracılığıyla aklandığı ve yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar dışında kullanıldığı iddialarına dayanıyor.
Soruşturma dosyasında, suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin çeşitli işlemlerle yasal kaynaklıymış gibi gösterildiği iddiaları da yer alıyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül’ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sarıgül, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.