Süperhaber'den Azize Yıldız'ın haberine göre; Sarıgül'ün eski koruması Beşir Ömer Demir soruşturmanın seyrini değiştiren ek ifadesinde, yaşadığı korku iklimini ve baskı süreçlerini anlattı. Siyasî baskı nedeniyle uzun süre adalete başvuramadığını ifade eden Demir, şu detayları paylaştı:

"SİYASİ GÜCÜNDEN KORKTUĞUM İÇİN UZUN SÜRE SESSİZ KALDIM"

"Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. 'Geçmiş olsun' deyip telefonu kapattı. Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim."

"E. İLE İLİŞKİ YAŞA, SİZİ İZLEMEK İSTİYORUM" SKANDALI

Sarıgül’ün özel kalem biriminde görev yapan E. isimli şahsın Ankara’daki evde sürekli bulunduğunu ve sık sık yatak odasına girdiğini öne süren Demir, makam aracında yaşananları şu sözlerle aktardı: "Resmi araçta E., Sarıgül’ün yanına oturduğunda bazı zamanlarda Sarıgül ona dokunuyordu. E. ise ‘Başkanım, biri görecek, olmaz’ diyordu."

Sarıgül'ün kendisine yönelttiği akıl almaz teklifi de tutanağa geçiren eski koruma, "Sarıgül birkaç kez ‘E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum’ dedi. Sarıgül, E. ile birlikte olduğu sırada benden E.’ye dokunmamı istedi, bunu kabul etmedim. E.’nin rızasının bulunup bulunmadığını bilmiyorum" diyerek korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

E.D. isimli bir başka kişinin de bir dönem ağlayarak Mustafa Sarıgül’ün kendisine cinsel amaçlı dokunuşlarda bulunduğunu kendisine anlattığını iddia etti.

BABA-OĞUL ARASINDA ÇANTADA SERVET TRAFİĞİ

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile baba-oğul ilişkisinin çok daha yakın olduğunu, Emir Sarıgül’e ise daha mesafeli davrandığını belirten Demir; Ömer Sarıgül’e aralarında tartışma yaşandığı dönemlerde defalarca çanta içinde nakit para verildiğine bizzat şahit olduğunu iddia etti.

Ömer Sarıgül’ün Antalya Belek’teki Titanic Golf Otel’in sahibi olduğunu söylediğini aktaran eski koruma, Mustafa Sarıgül ile birlikte bu otele iki kez gittiklerini ve bu seyahatlerde Sarıgül’ün kadınlarla cinsel ilişki yaşadığını öne sürdü.