İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına dayanıyor.

Soruşturma kapsamında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlarından 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalanırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticilerinden Rıza Selim Demir de bulunuyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN 20 İHALE ALDI

Demir’in geçmişteki ticari faaliyetleri de yeniden gündeme geldi.

Demir’in, modacı Naime Tuvana Demir ile birlikte A46 organizasyon şirketinin ortakları arasında yer aldığı biliniyor.

Mustafa Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde A46 şirketinin belediyeden aldığı ihaleler daha önce de basına yansımıştı.

Dönemin basınında yer alan haberlere göre şirket, 2011 yılından itibaren Şişli Belediyesi’nden toplam 20 ihale aldı.

Söz konusu ihalelerin toplam tutarının 68 milyon 475 bin 400 TL olduğu öne sürüldü.

YILBAŞI KUTLAMALARI VE İFTARLAR İÇİN MİLYONLARCA LİRA

A46'nın gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında yılbaşı kutlamaları, sokak iftarları, 19 Mayıs etkinlikleri, Boğaz turları ve Sevgililer Günü programları yer alıyordu...

Şirketin kendi arşivinde bulunan bilgilere göre 2013 yılında Nişantaşı'nda düzenlenen yılbaşı kutlamaları da A46 tarafından gerçekleştirildi.

(Rıza Selim Demir)

Geçmişte yayımlanan haberlerde, 2013 yılındaki sokak iftarları için 9 milyon 250 bin TL, yılbaşı kutlamaları için ise 7 milyon 200 bin TL harcandığı iddia edilmişti.

Şirketin belediyeden aldığı ihalelerin tutarları ve ihale süreçlerinde rekabet koşullarının sağlanıp sağlanmadığı da geçmişte tartışma konusu olmuştu.

3 GÜN 3 GECE SÜREN KUTLAMA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Tuvana Büyükçınar ve iş insanı Selim Demir, 13 Ağustos’ta hem 50’nci yaşlarını hem de evliliklerinin 17’nci yıl dönümünü dostlarıyla birlikte kutlamıştı....

Fethiye’de düzenlenen kutlama üç gün üç gece sürmüştü...

Festival havasında geçen davet, sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı...