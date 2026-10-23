İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "kara para aklama soruşturmasında" gözaltına alınan beş şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan şikayetler üzerine yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

16 Ekim Cuma günü Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve ev hapsinde bulunan Murat Ağırel gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen diğer operasyonlarda ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğulları Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı; iki kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.