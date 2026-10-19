İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri saat 12.20 sıralarında başladı; ifadelerin beş ayrı savcı tarafından alındığı belirtildi.
Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre gazeteci Murat Ağırel'in savcılık ifadesi saat 15.30'da başladı ve 16.30'da sona erdi.
15 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL TALEBİ
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilenlerden 15'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Savcılık tarafından tutuklanmaları talep edilen isimler şöyle:
"Murat Ağırel, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Mehmet Ali Aslan."
Savcılık, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verilmişti.
16 Ekim Cuma günü Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve ev hapsinde bulunan Murat Ağırel gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen diğer operasyonlarda ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da gözaltına alınmıştı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül de dün akşam saatlerinde avukatıyla birlikte emniyetin mali şubesine giderek teslim olmuştu.