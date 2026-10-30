İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişiden 10'u gözaltına alındı. Şişli Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürü A.A.'nın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı bildirildi. 1 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Ayrıntılar gelecek...

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