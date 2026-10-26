Sarıgül soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle, 5'i ev hapsi ve 6'sı yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişi ise serbest bırakıldı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler:
Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Sofu Altınbaş.
Ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edilenler:
Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün, Temel Aygün.
Yurt dışına çıkış yasağı talebiyle adli kontrole sevk edilenler:
Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkin, Turgut Alkan, Kenan Malkoç, Selami Cengiz.
Doğrudan serbest bırakılan:
Serkan Korkutata.