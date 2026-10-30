Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 10'u gözaltına alındı; bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül, Şişli Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Aynur Aydın ve Sarıgül'ün inşaat firması ortaklarından Meriç ailesinin üyeleri de yer aldı.
Operasyonda gözaltına alınan kişilerin isimleri şöyle:
Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç, Süreyya Kurtulan.
2 TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı.
Savcılık, şüphelilerden 2'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol talebinde bulundu.