Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Emir Sarıgül’ün dün ifade vermesinin ardından, bugün de Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün koruması yeniden ifade verdi.

Adliyedeki sıcak gelişmeyi Sözcü TV muhabiri Ceylan Sever, bugün ek ifade veren ismin Mustafa Sarıgül’ün koruması olduğunu belirtti. Aylin Kotil hakkında önceki beyanlarında çeşitli iddialarda bulunan korumanın, bugün dosyaya ek bir ifade daha sunduğu kaydedildi.

Öte yandan tutuklanan Aylin Kotil’in avukatı Hüseyin Ersöz’ün de söz konusu koruma hakkında bugün itibarıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladığı aktarıldı.

AYLİN KOTİL'İN İFADESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Aylin Kotil’in verdiği ilk ifadenin ayrıntıları da paylaşıldı. Kotil’e sorgusunda Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül’ün ticari faaliyetleri ile dosyanın odağındaki isimlerden Sinan Çampınar ile olan ortaklığının sorulduğu öğrenildi.

Sinan Çampınar’ı eski eşi Mustafa Sarıgül’ün yönlendirmesiyle tanıdığını belirten Aylin Kotil, sürecin başlangıcını ifadesinde şu sözlerle anlattı:

"Eski eşim Mustafa Sarıgül bana, 'Bu isimler Almanya’dan gelecekler, Erzincan’da pil ve Tesla fabrikası kuracaklar. Bir yatırım yapacaklar ama bu yatırımı yapabilmeleri için işlemlerin kolay ilerlemesi adına çifte vatandaş olan birine ihtiyaçları var. Sen de çifte vatandaşsın' diyerek kapımı çaldı. Ben de bu yatırımı duyunca heyecanlandım ve kabul ettim."

MÜNİH'TE OTELDE ŞİRKET İMZASI

Görüşmelerin başlamasına rağmen beklenen yatırım parasının bir türlü gelmediğini ve oyalandığını fark ettiğini söyleyen Kotil, görüşmelerin bu noktada sınırlı kaldığını, herhangi bir para aklama ya da para alışverişi sürecine dahil olmadığını savundu.

Almanya’daki şirket kuruluşuna da değinen Kotil, "Münih’e gittim ve Münih’te bir otelde yeni bir şirket açılışı için imza attım. Bana bu yatırımları yapabilmek için Almanya’da böyle bir şirket açma zorunluluğu olduğu söylendi, ben de küçük bir başlangıç adına gidip imza attım" ifadelerini kullandı.

"EMİR SARIGÜL İLE ALTI YILDIR HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

Mustafa Sarıgül’ün belediye başkanlığı dönemi dahil evliyken veya boşandıktan sonraki iş hayatına dair bilgisinin bulunmadığını kaydeden Kotil, oğlu Ömer Sarıgül’ün de bu ticari ilişkilerden haberdar olmadığını belirtti.

Emir Sarıgül ile ilişkisine dair sorulara ise Kotil’in, "Ticaret hayatıyla ilgili bilgim yok ama kendisiyle ilgili pek de iyi şeyler duymadım. Biz zaten görüşmezdik, birbirimizi de sevmezdik. Altı yıldır kendisiyle hiç görüşmedim" yanıtını verdiği aktarıldı.

Üzerine kayıtlı mal varlıklarının tamamının ailesinden kaldığını ya da kendi kişisel kazanımları olduğunu vurgulayan Aylin Kotil, Mustafa Sarıgül’den boşanırken hiçbir maddi talepte bulunmadığını ve kendisine oradan gelen bir varlık olmadığını ifade etti.