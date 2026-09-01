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T.C. SARIKAMIŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/77 Esas

DAVALI : MUHAMMET DELİKAYA Alibey Mh. Akgün Silivrili Cd. Ahmet Bircan Sk. A No:7 D:1Silivri/ İSTANBUL

Davacı Leyla DELİKAYA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırmalar neticesinde tebliğe yarar açık adresinize rastlanılmaması sebebiyle davacı Leyla DELİKAYA hakkınızda boşanma davası açmış olması sebebi ile tarafınıza ulaşılamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sy. HMK122,127,129 md.gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2hafta içinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK 116,117md.gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK128md.gereğince bu süre içinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş,ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02546072