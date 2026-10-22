Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 ayı, yiyecek aramak için mahalleye indi.
Ayılar çöp konteynerlerini devirirken, o anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 ayı, yiyecek aramak için mahalleye indi.
Ayılar çöp konteynerlerini devirirken, o anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.
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