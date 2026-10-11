Sarımsağın farklı hazırlanma yöntemlerinin karşılaştırıldığı araştırmada, ezilmiş taze sarımsağın belirli bir süre bekletilmesiyle allisin adlı bileşiğin miktarının artırılabildiği belirlendi. Araştırmacılar, en yüksek değerin hangi koşullarda elde edildiğini de tespit etti.

SARIMSAK EZİLDİĞİNDE FAYDALI BİLEŞİK OLUŞUYOR

Sarımsağın keskin kokusundan sorumlu olan allisin, antimikrobiyal özellikleriyle dikkat çekiyor. Sarımsak ezildiğinde hücre yapısı parçalanıyor ve alliin adlı madde, alliinaz enzimiyle etkileşime girerek allisin oluşumunu başlatıyor.

Sarımsağın ezildikten hemen sonra yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ise bu enzimin etkinliğini azaltabiliyor. Bu nedenle sarımsağın hazırlanma şekli kadar, ezildikten sonra ne kadar süre bekletildiği de önem taşıyor.

10 DAKİKA BEKLETMEK EN YÜKSEK SONUCU VERDİ

Applied Food Research dergisinde yayımlanan araştırmada, 20 derece sıcaklıkta 10 dakika bekletilen ezilmiş taze sarımsakta gram başına 32,14 miligram allisin ölçüldü. Bu değer, araştırmada incelenen koşullar arasındaki en yüksek sonuç oldu.

Araştırma sonuçlarına göre sarımsağı ezdikten sonra yaklaşık 10 dakika oda sıcaklığında bekletmek, faydalı bileşenlerinden biri olan allisinin daha yüksek miktarda oluşmasını sağlıyor. Böylece sarımsağın hazırlanmasında uygulanan basit bir yöntem, içerdiği değerli bileşiklerden daha fazla yararlanılmasına yardımcı oluyor.