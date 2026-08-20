Araştırmalar, sarımsak kabuğunda ferulik asit, p-kumarik asit ve kafeik asit gibi fenolik asitlerin yanı sıra kuersetin, kaempferol ve rutin gibi flavonoidlerin bulunduğunu gösteriyor. Bu maddeler özellikle hücreleri serbest radikallerin yol açtığı hasara karşı korumaya yardımcı olan antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor.

HÜCRELERİ OKSİDATİF STRESE KARŞI KORUYOR

Sarımsak kabuğunun en dikkat çekici özelliği yüksek antioksidan içeriği. Vücutta oluşan serbest radikaller fazla miktarda biriktiğinde hücrelere zarar verebiliyor. Kabukta bulunan antioksidan bileşikler ise bu molekülleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olarak hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasını destekliyor.

Kabukta bulunan fenolik bileşikler ve flavonoidler aynı zamanda iltihaplanmayla bağlantılı süreçlerin azaltılmasına yardımcı olan özelliklere sahip. Sarımsak kabuğu özütlerinin antimikrobiyal özellik gösterdiği ve bazı mikroorganizmaların çoğalmasını baskılayabildiği de yapılan çalışmalarda ortaya kondu.

Sarımsak ve içerdiği biyoaktif maddeler ayrıca kalp ve damar sağlığı, bağışıklık sistemi ve kan yağlarının dengelenmesi açısından da öne çıkıyor. Ancak burada sarımsağın kendisiyle sarımsak kabuğunu ayırmak gerekiyor; insanlarda bu etkiler konusunda daha güçlü veriler sarımsağın kendisine ait.

KABUKLARI SICAK SUDA DEMLENİYOR

Sarımsak kabuğunu değerlendirmek isteyenler kuru kabukları iyice temizledikten sonra sıcak suyun içerisinde demleyerek tüketiyor. Böylece normalde çöpe atılan bölüm sıcak bir içeceğe dönüştürülüyor.

Sarımsak kabuğunun önemli bir başka özelliği de lif açısından zengin olması. Bilimsel incelemelerde kabuğun yapısında yüksek oranda lif ve pektin bulunduğu belirtiliyor. İçerdiği antioksidanlar, flavonoidler ve diğer bitkisel bileşikler nedeniyle sarımsak kabuğu, yalnızca bir mutfak atığı olmaktan çıkıp değerlendirilebilecek bir gıda yan ürünü olarak öne çıkıyor.