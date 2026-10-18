Sarımsağın dış kabuklarından yararlanan sistemle küçük ölçekli bir güvenlik düzeneği de çalıştırıldı. Çalışma, gıda atıklarının elektronik cihazlarda kullanılabilecek enerji sistemlerine dönüştürülmesi açısından yeni bir örnek oluşturdu.

SARIMSAK KABUKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETTİLER

Hindistan'da Manas Tiwari ve Deepak Bharti tarafından yürütülen çalışmada, kurutulup öğütülen sarımsak kabukları ile polietilen plastik kullanılarak elektrik üreten bir düzenek hazırlandı. Sistem, iki malzemenin birbirine temas edip ayrılması sırasında oluşan elektrik yüklerinden yararlanıyor.

Kapı açılıp kapandığında meydana gelen hareketi elektrik sinyaline dönüştüren düzeneğin ilk tasarımında yaklaşık 210 volt gerilim ve 45 mikroamper akım ölçüldü. Sarımsak kabuklarının iki tarafta kullanıldığı geliştirilmiş tasarımda ise gerilim yaklaşık 400 volta, akım da 65 mikroampere ulaştı.

Bu değerler, sistemin yüksek miktarda elektrik ürettiği anlamına gelmiyor. Elde edilen akım oldukça düşük olduğu için düzenek, büyük elektrikli cihazlardan ziyade küçük sensörlerde kullanılmak üzere geliştirildi.

KAPILAR AÇILDIĞINDA UYARI VERİYOR

Araştırmacılar, sarımsak kabuklarından hazırladıkları düzeneği bir ev güvenlik sisteminde de denedi. Kapının açılmasıyla oluşan elektrik sinyali, elektronik kontrol birimine iletilerek uyarı verilmesini sağladı.

Denemelerde sistemin altı ay boyunca saklandıktan sonra da çalışabildiği ve 200 mekanik hareket döngüsüne dayanabildiği bildirildi. Ancak prototipte kullanılan kontrol birimi ve kablosuz iletişim donanımı harici bir güç kaynağına ihtiyaç duydu. Bu nedenle geliştirilen sistemin bütünüyle elektriksiz çalışan bir ev alarmı olduğu söylenemiyor.

IEEE Sensors Letters dergisinde yayımlanan çalışma, sarımsak kabukları gibi mutfak atıklarının düşük güç tüketen elektronik sistemlerde kullanılabileceğini gösteriyor. Teknoloji henüz laboratuvar aşamasında bulunuyor.