Sarımsak ve soğan doğrandığında açığa çıkan kükürt bileşikleri, el derisindeki doğal yağ tabakasına doğrudan tutunarak klasik sabunlu temizliği etkisiz kılıyor. Yapılan kimyasal analizler, akan soğuk su altında paslanmaz çelik yüzeyle temas ettirilen parmaklardaki koku moleküllerinin atom düzeyinde metale aktarılarak tamamen yok olduğunu gösteriyor.

SABUNLA YIKANMASINA RAĞMEN KOKU NEDEN ÇIKMIYOR?

Sarımsak ve soğan kesildiğinde hücre duvarlarının parçalanmasıyla ortama sülfür bazlı uçucu bileşikler salınıyor. Bu bileşikler deri yüzeyindeki sebum tabakasıyla hızla reaksiyona girerek kalıcı kimyasal bağlar oluşturuyor. Standart el sabunları ve ılık su yağ tabakasını kısmen temizlese de yağa tutunan inatçı kükürt moleküllerini deriden koparmakta yetersiz kalıyor ve koku saatlerce ciltte varlığını sürdürüyor.

PASLANMAZ ÇELİK VE KÜKÜRT MOLEKÜLLERİNİN ETKİLEŞİMİ

Paslanmaz çeliğin üretiminde kullanılan krom ve nikel elementleri, kükürt moleküllerine karşı güçlü bir kimyasal çekim uyguluyor. Parmaklar akan soğuk su altında paslanmaz çelik bir kaşığa, bıçağın küt sırtına veya metal evyeye 15 ila 20 saniye sürtüldüğünde, sülfür atomları derideki bağları bırakıp çeliğin yüzeyine tutunuyor ve koku cilt dokusundan tamamen arındırılıyor.

UYGULAMA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Söz konusu reaksiyonun tam verimle gerçekleşebilmesi için temas esnasında mutlaka soğuk su akışının sağlanması ve temas edilen nesnenin paslanmaz çelik alaşımlı olması gerekiyor. Kesici veya sivri olmayan pürüzsüz çelik parçalarla yapılan kısa süreli sürtünme hareketi, cilde zarar vermeden moleküler düzeydeki temizliğin saniyeler içinde tamamlanmasını sağlıyor.