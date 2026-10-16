İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından selin yaşandığı Sarıyer Ayazağa’da esnaf, dükkanlarını temizleyerek yaralarını sarmaya başladı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf ile ekipler, içeriyi dolduran çamuru temizlemek ve biriken suları tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Ayazağa’da Selin Ardından Temizlik Çalışmaları

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Sarıyer’in Ayazağa bölgesinde sele neden oldu. Sel sırasında araçlar sürüklenirken binaların bodrum katlarını ve dükkanları su bastı. Yollar göle döndü.

Esnaf Dükkanlarına Dolan Çamuru Temizliyor

Felaketin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf, iş yerlerine dolan çamuru temizlemeye başladı. Ekipler de bölgede yürütülen çalışmalara destek verirken rögarlar temizlendi ve su tahliyesi yapıldı.

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